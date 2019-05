Für Menschen gefährlicher Ahornpilz in Basel aufgetaucht

Darum hiess es am Freitagmorgen beim Viadukt, das vom Bahnhof Richtung Pauluskirche führt: Schutzmasken tragen.Der Bergahorn ist knapp 40 Jahre alt und nur noch ein dürres Gerippe. «Schon im vergangenen Jahr haben wir gesehen, dass es ihm nicht gut geht. Den Pilzbefall haben wir erst kürzlich entdeckt», sagt Meinrad Gunti von der Stadtgärtnerei Basel.

Schwarze Flecken

Aus dem Stamm des Baumes wachsen nicht auffällige Pilzkörper wie sie von der Morchel oder dem Champignon bekannt sind. Es sind viel mehr schwarze Flecken, die den Stamm bedecken. Russrindenkrankheit heisst diese Pilzerkrankung – und die hat es in sich.

Die Sporen dieses Schädlings können nicht nur für die unterschiedlichen Ahornarten gefährlich werden, sondern auch für den Menschen, wenn die Sporen in die Lungen gelangen. «Wir müssen mit Schutzanzügen und Atemschutzmasken arbeiten, und das Astmaterial und den Stamm bringen wir in die Verbrennungsanlage », so Gunti.

Damit der Stamm, der am stärksten vom Pilz befallen ist, nicht zu viele Sporen abgibt, spritzte ein Mitarbeiter ihn zuerst mit Wasser aus einem Feuerwehrschlauch ab. Dann trug Baumpfleger Marco Hug die dürren Äste von einer Hebebühne aus ab, bevor er dann den Stamm ihn in drei Stücken abtragen konnte, während der Greifarm des Lastwagens den Baum festhielt, damit der abgesägte Stammteil nicht auf die Strasse rollt. Für den Verkehr war die Durchfahrt nicht gesperrt.

Berg-Ahorne, besonders die jüngeren, scheinen besonders anfällig für einen solchen Pilzbefall zu sein, sobald sie unter Trockenheitsstress leiden. Bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) laufen die Meldungen über die Russrindenkrankheit zusammen, auch wenn die Krankheit nicht meldepflichtig ist. «Wir beobachten seit ein paar Jahren immer wieder Einzelfälle, vor allem im Tessin und in der Westschweiz», sagt Valentin Queloz vom Waldschutz Schweiz bei der WSL. «2017 beispielsweise war in Genf eine ganze Allee befallen.» Wie oft die Russrindenkrankheit tatsächlich in der Schweiz vorkommt, kann die WSL nicht sagen, weil nicht jeder befallene Baum in den Siedlungsgebieten gemeldet wird.