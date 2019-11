Für 28,8 Millionen: BVB-Haltestellen erhalten neues Design

Gemäss Auskunft des Bau- und Verkehrsdepartements ist der Kanton Basel-Stadt verantwortlich für 192 Tram- und Bushaltestellen. Im Rahmen der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes müssen ohnehin schrittweise alle Haltestellen umgebaut werden.

Vielerorts sollen die teilweise engen Platzverhältnisse beseitigt werden. So könnten Haltestellen mit hohem Fahrgastaufkommen - beispielsweise am Burgfelderplatz oder an der Strassburgerallee - künftig mit Haltestellen ausgerüstet werden, heisst es beim Departement. Bisher sei das Erscheinungsbild einer BVB-Haltestelle bezüglich Ausstattung uneinheitlich gewesen. Mit dem neuen Haltestellenstrategie soll sich das nun ändern.