Fünfhundert Meter Elend

Ein Ehepaar aus dem US-Bundesstaat Virginia steht am ­Montagmittag um zwölf vor der Modeboutique Sophys an der Freien Strasse. Die Frau rüttelt an der Tür. Ihr Mann drückt die Nase ans Schaufenster. Pech gehabt: Im Geschäft ist es dunkel, es öffnet erst am Nachmittag. «Tja», sagen die beiden, «dann ist eben nichts mit Shopping.»