Früherer Nachbar störte sich ob Namen des Teufelhofs

Als am Heuberg vor 21 Jahren der Teufelhof eröffnet wurde, passte das nicht allen. Oliver Wacker­nagel, der damals am Heuberg 42 wohnte, fand den Namen des Hotels und Gasthauses derart unpassend, dass er sich sagte: «Wenn schon der Teufel am Heuberg sein soll, dann gehört auch ein Engel hin.» Und er beschloss, seinem Haus den Namen «zem glaine Ängelhof» zu geben. «Es war ein stummer Protest gegen die Namens­gebung des Gasthauses.»