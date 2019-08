Freud und Leid am ersten Schultag

«Chasch mi scho cho filme», sagt Valentin Mangold am Telefon. Der Sechsjährige hat selber zum Hörer gegriffen, um mitzuteilen, dass er den Gang an die Medien nicht scheut. Ein echter kleiner Medienprofi also.

Er hat auch etwas Erfahrung. Schliesslich ist er mit seinem grösseren Bruder Moritz schon vor zwei Jahren in der BaZ erschienen. Moritz stand damals vor seinem ersten Schultag, Valentin vor seinem ersten Kindergartentag.

Jetzt geht es also zur Schule. Wir filmen nicht, wir fotografieren und interviewen ihn jedoch gerne.

Es habe zwei Versuche gebraucht, um den Schulrucksack auszusuchen, erzählt er. Zuerst habe er in Gelterkinden geschaut; als dort kein passender zu finden war, sei er mit dem Mami in ein anderes Geschäft gefahren. Dort klappte es auf Anhieb. Ein Fussball sollte drauf sein, und das ist er.