Die Freie Strasse wird für drei Jahre zur Baustelle

Von der Quantität her mag dies stimmen. Allerdings wird mitten im Herzen von Basel eine Baustelle eröffnet, die gleich drei Jahre dauern und 25 Millionen Franken verschlingen wird: In fünf Etappen wird die Freie Strasse rundum erneuert – inklusive Sanierung der Leitungen und neuer Fernwärme. Eine Flaniermeile mit Steinplatten solle es geben.

Man könne sie leider nicht schneller sanieren, erläuterte Thomas Geiger, Leiter Infrastruktur beim Tiefbauamt, auf die Frage der Medien. Schliesslich müssten Energieversorgung und Zubringer für die Anwohner und Gewerbetreibenden aufrechterhalten bleiben. Die Industriellen Werke Basel (IWB) bauen auch eine neue Fernwärmeleitung sowie Anschlüsse in der Strasse.

Baustart im August

Die erste Etappe wird auf Höhe Bankverein beginnen. Im August starten die Arbeiten. Sie dauern bis Anfang 2021. Dann folgt Abschnitt um Abschnitt, bis man Ende 2023 beim Marktplatz angelangt ist. Als Belag werden Alpnacher Quarzsandsteinplatten genommen. Diese sind bereits in der unteren Gerbergasse und in der Greifengasse verlegt und sollen später auch in der Clarastrasse und in der Falknerstrasse verwendet werden.

Der am Fusse des Münsterbergs stehende Dreizackbrunnen wird mehr zur Freien Strasse hin verschoben – dort stand er früher bereits einmal. Auch der Baum bei der Bäumleingasse muss zügeln, und zwar näher zur Freien Strasse. Eine Rundbank soll dann Passanten zum Verweilen einladen. Und am unteren Ende der Freien Strasse ist vorgesehen, bei der Post einen Trinkbrunnen aufzustellen. Verschiedene Seitengassen werden mit Rheinwacken gepflästert.

Der Dreizackbrunnen wird künftig näher bei der Freien Strasse stehen. Visualierung: Baudepartement Basel.

Der Aufwand lohne sich, orakelte Reinauer. Immerhin sei die Freie Strasse die Visitenkarte der Stadt Basel.

Ein Makel in der Innenstadt sind schon seit längerem die Arbeiten am Parking Kunstmuseum. Das 250-Millionen-Projekt mit vier Untergeschossen soll schlussendlich 350 Plätze bieten und im kommenden Jahr fertig sein. Kürzlich kam die Meldung, dass es eine Verzögerung von einigen Monaten gebe.