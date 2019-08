Flüchtlingskinder in Basel bekommen jetzt alle Unterricht

In den sechs Asylregionen der Schweiz gehen derzeit rund 430 Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren in die Schule. Der Bund bezahlt in diesem Jahr für den Unterricht bis zu zwei Millionen Franken. Der Schulunterricht im BAZ sei der erste Schritt zur Integration, sagte Esther Maurer, Vizedirektorin des Staatssekretariats für Migration (SEM), am Mittwoch vor den Medien in Basel.

Das seit dem 1. März gültige neue Asylgesetz sieht die Schulpflicht für Kinder von Asylsuchenden in den BAZ vor. Es sei nicht vorgesehen, den Kindern die gleiche Schulbildung zukommen zu lassen, wie in der Regelschule, sagte Maurer. Es gehe darum, die jungen Menschen auf ein selbständiges Leben vorzubereiten, ihnen Wissen mitzugeben und sie sinnvoll zu beschäftigen. Ihr Alltag solle eine Struktur erhalten.

Einteilung nach Alter

Der Basler Bildungsdirektor Conradin Cramer sagte, ein Aufbau des Unterrichts wie in der Regelschule sei nicht möglich. Die Zu- und Abgänge seien zu hoch. Im BAZ Basel-Stadt werden die Kinder je nach Alter in drei Gruppen eingeteilt. Zwei Lehrkräfte pro Klasse sind für den Unterricht zuständig. Rund die Hälfte der Kinder und Jugendlichen kommt aus Afghanistan und Eritrea.

Nach wenigen Tagen Schulunterricht könne noch keine aussagekräftige Bilanz gezogen werden, hiess es am Medienanlass. Die ersten Eindrücke seien positiv und ermutigend. Der Wissensdurst der Kinder sei gross. Die Freude am Singen in der Gruppe zeigten die Kinder vor den Medien eindrücklich. Kein Kind tanzte aus der Reihe und alle folgten vorbildlich den Vorgaben der Lehrerinnen.