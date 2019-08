«First Dog» übt Wahlkampf

In 10 Downing Street dagegen, am Amtssitz des Prime Minister Ihrer Majestät, haust traditionell eine Katze. Larry, Chief Mouser to the Cabinet Office, wurde noch von David Cameron eingestellt und wird wohl seine ­Aufgabe als Mäusejäger auch in der kurzen Amtszeit von Boris Johnson behalten. Daneben gibt es im Finanz- und Wirtschaftsministerium noch den Kater Gladstone (@TreasuryMog), im Aussenministerium Palmerston (@DiploMog).

Nun steigen die Chancen, dass zum ersten Mal ein «First Dog» in das Büro einer Regierungsrätin einzieht. Stolz präsentierte die SP-Kandidatin Tanja Soland an der Pressekonferenz, nebst einem respektablen Programm, ihre frisch importierte Hündin: Canela, ein Podenco-Mischling. Für sein anspruchsvolles Amt ist das Tier bereits gut dressiert. Mit offensicht­licher Begeisterung zerfetzte es die Notizblätter eines Journalisten der «Basler Zeitung».

SP ist auf den Hund gekommen

Eva Herzog mag es im Nachhinein bedauern, dass sie sich nicht ebenfalls rechtzeitig einen papierfressenden Hund in den «Storchen» geholt hat. Manch bissiger BaZ-Kommentar – unter der Gürtellinie – wäre ihr ­vielleicht erspart geblieben.

Schon einmal in der ruhmreichen Geschichte der Basler SP spielte ein Hund eine bedeutende Rolle. 1976 kandidierte Felix Mattmüller, angesehener Rektor der Kleinklassen, «wild» für den Regierungsrat. Seine Partei hatte ihn nicht aufgestellt, stattdessen Nationalrat und Parteipräsident Helmut Hubacher, der dann schliesslich in einer denkwürdigen Schlammschlacht unterging. Mattmüller führte einen fantasievollen, aber erfolglosen Wahlkampf. Bei einem FCB-Match im Joggeli bestellte er in der Pause einen Ausruf («Bitte am Eingang melden»), über den Marktplatz liess sein Komitee einen Hund spazieren. Dieser trug am Hals ein Pappschild mit der ­spektakulären Botschaft: «Die SP ist auf den Hund gekommen!»

«Alle weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen ereignen sich sozusagen zweimal», bemerkte schon Karl Marx, «das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.» Auch hier hatte er recht.