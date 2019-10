Feuerwehr rüstet wegen E-Fahrzeugen auf

Ein brennendes Elektroauto auf der Autobahn stellte die Tiroler Feuerwehrmänner aus Landeck vor Probleme, die sie vom Löschen von reinen Benzin- oder Dieselfahrzeugen her nicht kannten. Nach einem Unfall geriet ein Tesla S in Flammen, die Fahrerin konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Erst als die Feuerwehr die Verbindung zu den Lithiumbatterien des Fahrzeuges kappte, gelang die komplette Löschung des Feuers. Doch damit war der Brandfall noch nicht zu Ende und das Auto ein Fall für den Schrotthändler. Denn solche Fahrzeuge können 48 Stunden lang immer wieder neu entflammen – ein Umstand, der die Feuerwehren vor neue Herausforderungen stellt.