Feinstaubbelastung ist 2019 gesunken

2019 ist die Stickstoff (NO2)- und Feinstaubbelastung im Vergleich zu den Vorjahren in der Region Basel an fast allen gemessenen Stationen gesunken, wie das Lufthygieneamt beider Basel mitteilt. Im Jahresdurchschnitt aber liege die NO2-Belastung an verkehrsbelastenden Strassenstandorten wie der Feldbergstrasse oder dem Autobahnstandort A2 Hard nach wie vor deutlich über dem Grenzwert.