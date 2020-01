Fehlmann und Ackermann begraben das Kriegsbeil

Einige Kuratorinnen intrigierten danach öffentlich gegen ihren Direktor. Dieser liess sich wegen einen Burn-outs in eine Klinik einweisen. Als er nach seinem Klinikaufenthalt weiterhin nicht an seinen Arbeitsplatz zurückkehrte, wendeten sich einige Mitarbeiter besorgt an Ackermann. Diese sagt nun: «Herr Fehlmann wird nächste Woche wieder zu fünfzig Prozent ins Museum zurückkommen. Er ist noch halb krank geschrieben, kann aber wieder arbeiten.»

Zwischen den «betupften» Mitarbeitern und ihrem Chef wird nun eine Mediation stattfinden. Das HMB hat seinen Direktor wieder.