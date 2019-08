Fehler machen erlaubt

«Fehler = Helfer» steht auf der Schultafel. Markus Harzenmoser ist ein Primarlehrer, der seine Schüler dazu ermuntert, ihre Fehler nicht als Peinlichkeit abzutun, sondern sie als Freund zu betrachten. Als Hilfsmittel, damit sie weiterkommen im Leben und beim Lernen. Harzenmoser ist überhaupt generell ein unkonventioneller Lehrer, sein Umgang mit seinen kleinen Schülerinnen und Schülern ist so offen, so unprätentiös und so authentisch, dass sich ein geflügeltes Wort breitgemacht hat: «Der Harzi weiss, wies läuft.»