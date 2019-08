Fast wie ein kleiner griechischer Tempel

Bei all diesem Eckspiel geht gerne verloren, dass zu dem Gebäude, das am Leonhardsgraben 3 steht, auch ein mit Kopfsteinpflaster ausgelegter Hof sowie eine Remise gehören. Früher fuhren hier also Kutschen ein und aus und waren die sie ziehenden Rösser untergebracht.

Früher Pferde, heute Autos

Das Wasserbecken selber wird von einem eleganten Fuss getragen und von einem schön geschnittenen Buckelkragen umfangen, der wie eine Blüte aussieht. Das Auge des Betrachters fokussiert jedoch in erster Linie auf die Frauengestalt, die aus der gewölbten Nische über dem Trog zu treten scheint. Es ist eine Wassernymphe. Deshalb auch der Name des Brunnens: Nymphen-Brunnen.

Züchtig gekleidet

Allein: Die mythologische Figur, die auf einem acht­eckigen Sockel steht, ist ­äusserst züchtig gekleidet; ihr faltenreiches Gewand fällt bis zu ihren Füssen. Nur gerade Unterarme und Décolleté sind entblösst. Selber tut die Quellnymphe, was ihre Arbeit ist: In stoischer Haltung hält sie einen Krug, den sie leicht auf ihre rechte Hüfte abstützt, und giesst endlos Wasser in das Becken. Ihr Kopf erscheint leicht vorgeneigt, so als blicke die Nymphe dem in einem dünnen Strahl rinnenden Wasser sinnend nach. Das Einzige, was sich das anspruchslose weibliche Wesen an Luxus gönnt, sind – neben ihrem reichen Gewand – eine Halskette, ein Armband und ein Haarkranz mit Blüten und Lorbeerblättern.

Wer der Erschaffer der Skulptur ist, weiss man nicht. Es handelt sich bei der gusseisernen, in Elfenbeinfarbe übermalten Statue wohl um eine Massenanfertigung, die per Katalog ­bestellt werden konnte.

Blüten und Pinienzapfen

Das heisst indes nicht, dass man sie nicht vorteilhaft zu inszenieren wusste – im Gegenteil. Der Statue ist neben einem elegant gehauenen Brunnen auch ein Dach in Form eines flachen Dreieck­giebels über dem Kopf gegeben worden.

Und so wirkt die ganze Brunnenanlage wie ein kleiner griechischer Tempel, den der Architekt dieser Quellnymphe zu Ehren errichtet hat. Dazu passt das filigran gearbeitete Eisengitter, das den Hof gegen die Strasse hin begrenzt: mit feinen, blütenförmigen Lanzen und einem Pinienzapfenornament, das auf der Mitte des Tors aufgesetzt ist.