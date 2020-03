Die Fasnächtler der Wagenclique Stadtdyfeli haben eine Mission. Die Fasnacht ist zwar abgesagt, trotzdem verteilen sie fleissig Dääfeli, Orangen, Schokolade und weitere Fasnachtswurfwaren. Am Montag stellen sie allen Menschen, die in Basel und Riehen zu Hause in Corona-Quarantäne sind, einen vollen Papiersack vor die Tür. Die Adressen haben sie, nach Absprache mit den Betroffenen, vom Kantonsarzt erhalten.