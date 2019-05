Farbenkräftig, würdevoll

Von 1852 bis 1857 wurde der Innenraum des Münsters in seiner heutigen Schlichtheit gestaltet, die Wände vom Verputz befreit und vorhandenes Mobiliar entfernt in der Annahme, so den ursprünglichen Zustand der Erbauungszeit wieder herzustellen. Und in der Absicht, die ungewohnte Kargheit der Wände etwas zu beleben, aber auch weil von den mittelalterlichen Fenstern nur noch wenige Reste erhalten waren, plante man, neuen Fensterschmuck in Auftrag zu geben.

Aufruf, zu spenden

Im 19. Jahrhundert gewann die Kunst in der Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Auch Basels Bevölkerung begann an Kunstprojekten teilzunehmen, durch Spenden oder einfach nur durch Interesse. Um die Diskussion über das neue Projekt der Münsterscheiben anzuregen, wurde im Februar 1855 im Münster ein von Johann Jakob Röttinger aus Nürnberg in neogotischem Stil geschaffenes Fenster aufgestellt. Röttinger betrieb seit 1848 eine renommierte Glasmalerwerkstatt in Zürich.

Am 10. Mai desselben Jahres lancierten der Jurist und Lokalhistoriker Ludwig August Burckhardt, die beiden Architekten Christoph Riggenbach und Amadeus Merian, Jakob Burckhardt, Vorsteher der Reformierten Kirche Basels, sowie der Baumeister Johann Heinrich Merian-Von der Mühll einen Aufruf für Spendengelder. Dabei ging es um alle Fenster des Chores sowie die Rundfenster des Querschiffes. Man kam auf eine Summe von 21560 Franken. Das Komitee teilte zudem mit, dass es Entwürfe in Paris, München und Zürich einhole. Auch bezüglich Bildprogramm hatte man schon genaue Vorstellungen.

Innert kürzester Zeit wurden Spenden in der Höhe von 30000 Franken zugesagt. Im Mai 1855 erschien jedoch ein Artikel, der sich gegen die neuen Scheiben aussprach und zeigte, dass das reformatorische Gedankengut offenbar bei einigen nach wie vor präsent war: «Man mache dessen Werk rückgängig, und die herausgeworfenen Bilder kämen durch die Fenster wieder in die Kirche hinein.»

Die Kommission diktiert

Mit den fünf grossen Chorfenstern im Obergadenbereich wurde der Münchner Franz Xaver Eggert beauftragt. Eggert war auch beteiligt gewesen an den Fenstern des Regensburger, des Konstanzer und des Kölner Doms. Man wies den Glasmaler darauf hin, dass er sich Bemerkungen gefallen lassen müsse. Dies wurde dann auch in grossem Masse getan; unter anderem verlangte die Kommission, dass Paulus mehr im Stil Dürers oder Overbecks dargestellt werde. Überhaupt war die ganze Komposition von der Kommission diktiert worden. Eggert befolgte die Anweisungen. Im September traf er in Basel ein, und am 20. September 1857 waren die grossen Chorfenster beendet.