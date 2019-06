Fake News einer potenziellen Regierungsrätin

Tanja Soland, Christian von Wartburg und Guido Ehrler haben entweder von der massgeblichen Rechtsprechung keine Ahnung oder sie verbreitenwider besseres Wissen Fake News. So behaupten sie in der «Basler Zeitung» vom 15. Juni 2019, der Basler Regierungsrat verweigere zu Recht den Vollzug der Wegweisung in einem Dublinverfahren und zwar gestützt auf Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK).