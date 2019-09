Eva Herzog und die Basler Kantonalbank unter Beschuss

Die Frage, ob der Steuerzahler am Ende auch für die Bank Cler aufkommen müsste, sollte diese in Schieflage geraten, steht im Raum, sollte aber gemäss Kantonalbankgesetz klar verneint werden können. Eigentlich. Doch weil die Cler nun derart fest an die BKB gekoppelt ist, steht diese Haftungsfrage wieder im Raum, was den Politikern aller Parteien sauer aufstösst. Dem Vernehmen nach soll sich die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Angelegenheit angenommen haben.

Während eine solche Untersuchung wie üblich nicht bestätigt oder dementiert wird, fällt die einhellige, parteiübergreifende Kritik an der BKB und ihrem von SP-Finanzdirektorin Eva Herzog gestützten Vorgehen ins Gewicht. Selten, und vor allem nicht mitten im Wahlkampf, sind sich Parteien von links bis rechts so einig wie in diesem Fall.

«Man muss sich fragen, ob die Bank Cler nun nicht bloss noch eine Hülle ist, mit der sich die BKB einwickelt, um das Gesetz nicht zu verletzen.»Luca Urgese, Präsident FDP Basel-Stadt

FDP-Präsident Luca Urgese sagt: «Das von Frau Herzog offenbar abgesegnete Vorgehen der BKB sehe ich als Problem. Man muss sich fragen, ob die Bank Cler nun nicht bloss noch eine Hülle ist, mit der sich die BKB einwickelt, um das Gesetz nicht zu verletzen.» Damit steige de facto die Haftungsgefahr für den Steuerzahler, und man wisse nicht, ­welche versteckten Risiken bei der Bank Cler vorhanden seien. Darum wäre es so wichtig, dass das Kantonalbankgesetz eingehalten wird.

«Früher hat die BKB penibel darauf geachtet, dass kein Haftungsrisiko besteht. Weil das gesetzeswidrig wäre. Diese Vorsichtsmassnahmen liess man nun, wie es scheint, unbeachtet», sagt Urgese. Dass Finanzdirektorin Herzog dieses Vorgehen unterstützt, hält der Freisinnige für bedenklich.

Zweifel auch in Herzogs eigener Partei

Auch Thomas Gander, der Fraktionschef der SP, der im Namen seiner Partei einen Vorstoss mit kritischen Fragen einreichte und damit Eva Herzog unter Druck setzt, zweifelt ebenfalls an der Gesetzmässigkeit der BKB-Strategie. «Die politische Frage lautet dann: Ändern wir das Gesetz, damit es die Realität wieder abbildet, oder fordern wir die Regierung auf, den eingeschlagenen Weg des BKB-Konzerns zu stoppen oder rückgängig zu machen?», so Gander.