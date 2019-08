Eva Herzog macht die Sache klar

In einem ersten Schritt sei es darum gegangen, die Öffentlichkeit über ihre Pläne zu informieren. «Jetzt aber sind wir parat», sagte Herzog. Mit einem breiten Grinsen wies sie auf die Plakate an Wand des Restaurants Parterre One im Kleinbasel: «Sie dürfen zwar noch nicht hängen, aber sie sind bereits gedruckt.» Ihre Parteikollegin Tanja Soland, die für ihre Nachfolge in der Regierung kandidiert, hatte vergangene Woche für Ärger gesorgt, weil sie die Wahlplakate zu früh aufgehängt hatte. In der nächsten Woche würden alle Parteien und Kandidaten ihre Medienkonferenzen halten. «Wir machen den Anfang.» Wie immer, einen Schritt voraus.

Breit abgestütztes Komitee

Herzog legte dar, was klare Worte, klare Werte und klare Politik für sie auf nationaler Ebene bedeuten: Mit der Energiestrategie 2050 entschieden auf den Klimawandel reagieren, die Altersvorsorge nachhaltig sichern, die Gleichstellung weiter voranbringen und das Verhältnis zu Europa zum Nutzen aller regeln.

Herzogs Unterstützungskomitee wird von Marco Gadola, dem CEO der Straumann Group, Christine Kaufmann, EVP-Gemeinderätin in Riehen, und Désirée Meiser, der künstlerischen Leiterin der Gare du Nord, gemeinsam präsidiert. Im Komitee finden sich neben Herzogs Regierungskollegen von der SP, Christoph Brutschin und Hanspeter Wessels, auch andere renommierte Personen wie etwa der Stararchitekt Pierre de Meuron, die Schauspielerin Charlotte Heinimann oder der Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, Markus Schefer.