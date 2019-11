E-Scooterfahrer fährt Fussgänger an

Kurz vor 14 Uhr am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Friedensgasse in Basel ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooterfahrer und einem Fussgänger. Dabei habe sich der Passant einige Verletzungen zugezogen, teilt die Kantonspolizei mit.

Der E-Trottinettfahrer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Fussgänger zu kümmern.

Personen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei den zuständigen Behörden zu melden.