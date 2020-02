Es regnet ins Museum – Nietzsche-Ausstellung beendet

Es ist ein weiteres Kapitel in der Tragödie um das Historische Museum Basel (HMB): Aufgrund der Bauarbeiten am Stadtcasino, drang am Freitag Wasser in den Ausstellungsraum der Barfüsserkirche ein, wie das HMB in einer Medienmitteilung schreibt. «Die undichte Stelle konnte rasch lokalisiert und der Schaden behoben werden. Die Exponate wurden nicht beschädigt.»