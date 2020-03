Eine BaZ-Leserin tönte besorgt: Die Gassenküche sei geschlossen, sagte sie, und wer bei «Tischlein deck dich» anrufe, höre eine Stimme ab Band, die für eine Kontaktaufnahme auf die Mailadresse verweise.

Die BaZ-Leserin hatte recht – und auch nicht. Wegen der Coronavirus-Krise ist die Gassenküche am Lindenberg 12 tatsächlich geschlossen. Der Raum, wo man sich an Tischen verköstigen kann, ist nicht mehr zugänglich. «Aber Essen zubereitet wird weiterhin», sagt Andy Bensegger, Leiter der Gassenküche. «Es muss niemand hungern.» Die vom Bund herausgegebene Aufforderung, sich in einem gewissen Abstand zu anderen im Raum aufzuhalten, habe nicht mehr gewährleistet werden können. «Wir haben uns deshalb entschlossen, das Frühstück und das Abendessen bis auf unbestimmte Zeit als Take-away durchs Fenster abzugeben.»