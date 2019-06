«Die Stammbasis ist hohl, weil der Baum von Stockfäule befallen ist. Das Stammgewebe ist deswegen an gewissen Stellen nur noch wenige Zentimeter dick», erklärt der Stadtgärtner. Als er kurz darauf mit seinen Händen am Baum zu rütteln beginnt, schwankt dieser sofort, da er durch die Fäulnis nicht mehr richtig im Boden verankert ist.

Einleuchtende Aktion

«Der Baum stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar, denn schon beim geringsten Windstoss droht er umzukippen», führt Yvonne Aellen, Leiterin Grünflächenunterhalt der Stadtgärtnerei Basel, aus. Eine einleuchtende Aussage, findet Lothar Jung, der seit 58 Jahren am Tellplatz wohnt: «Als ich von der Baumfällung gehört habe, war für mich klar, dass ich mir vor Ort ein Bild über die Situation machen will. Darum stehe ich jetzt auch hier.»

Just in diesem Moment läuft eine Dame im weissen Sommerkleid vorbei und beginnt zu schimpfen: «Es ist einfach nicht in Ordnung, dass hier ein Baum gefällt wird, der vital ist. Dieser Ahorn trägt noch grüne Blätter, das heisst, er ist gesund.» Den Einwand des Baumpflegers, dass dem eben nicht so ist, lässt sie ungehört an sich vorbeiziehen. «Wir hier im Quartier fühlen uns wohl unter den Blättern dieses Baumes. Ich glaube der Stadtgärtnerei nicht, dass er krank ist», sagt sie und läuft kopfschüttelnd weiter.

Als im vergangenen Jahr ein Gesuch für das Fällen von zwölf Ahornbäumen publiziert wurde, ging ein Aufschrei durch die Quartierbevölkerung. Der Belag am Tellplatz müsste saniert werden. Aber innert Kürze unterschrieben 3'500 Menschen eine Petition zum Erhalt der Bäume. Zudem ist ein rechtskräftiger Rekurs gegen die Fällung fünf dieser Bäume hängig.