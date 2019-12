«Er sieht, wie wir an die Probleme herangehen»

Das hiesige Gesundheitssystem steht gelegentlich in Verruf, was vor allem mit den stetig steigenden Krankenkassenprämien zu tun hat. Selbiges Gesundheitssystem fördert jedoch auch immer wieder Erfreuliches zutage. Etwa die Einsätze der Swiss Surgical Teams, deren Mitglieder unentgeltlich in ihrer Freizeit in Entwicklungsländern in öffentlichen Kliniken Einsätze leisten und medizinisches Personal vor Ort weiterbilden. Beispielsweise in Nigeria, Tansania, in der Mongolei, auf den Salomonen oder in Tadschikistan.