Er fährt elektrisch und heisst «Stromnibus»

Bei der Taufe des ersten Elektrobusses in der Geschichte der BVB war der Champagner alkoholfrei. Verantwortlich für den kleinen Taufakt in der BVB-Garage Rankhof war die Klasse 1F an der Sekundarschule Wasgenring. Die 13-bis 14-jährigen Schülerinnen und Schüler haben sich bei einer Projektarbeit mit dem Thema «Mobilität der Zukunft» befasst und dabei den ersten vollständig betriebenen Elektrobus der BVB unter die Lupe genommen.