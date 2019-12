Emotionaler Streit um Kunst auf dem Theaterplatz

Vor dem Haupteingang des Stadttheaters führt rechts eine kleine Treppe hinunter zur Theaterstrasse. Wer sie benützt, kommt an einem hölzernen Kunstwerk vorbei. Die verspielt wirkende Installation ist an der Brüstung vor der Fassade des Theaters angebracht. Sie heisst «Grosse Mondleiter». Es ist eine Kreation des gebürtigen Allschwiler Bildhauers René Küng, der heute in Schönenbuch lebt.