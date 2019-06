Elisabeth Ackermann, die vergessliche

Doch davon will die Regierung nun nichts mehr wissen. In ihrem jüngsten Bericht zum Theater geht sie auf die Kompensationsmassnahme und eine entsprechende Interpellation von FDP-Grossrat Christian Moesch mit keinem Wort ein - eben weil man sie versehentlich «vergessen» habe, so Ackermann.

Aufstocken statt kürzen

Stattdessen fordert die Exekutive eine Aufstockung der Theatermittel um 300’000 Franken auf insgesamt 41 Millionen pro Spielzeit. Der Grund: Man habe 2015 dem Theater 300’000 Franken gekürzt in der Annahme, das Haus könne durch den Einbau einer neuen Klimatechnik Energie und damit Kosten sparen.

Doch die Annahme habe sich als falsch erwiesen, deshalb wolle man nun die Kürzung nun rückgängig machen. Zudem habe sich das Theater unter der Intendanz von Andreas Beck «hervorragend entwickelt», sagte die Regierungspräsidentin. Die «positive Dynamik» wolle man jetzt, so kurz vor dem Wechsel zu Becks Nachfolger Benedikt von Peter, nicht durch eine Budgetkürzung dämpfen.

Die Meriten des Dreispartenhauses, das 2018 wiederholt von einer Fachzeitschrift zum «Theater des Jahres» gewählt wurde, waren auch im Parlament unbestritten. Kritik wurde an der politischen Führung geübt, am deutlichsten von der SVP, die als einzige Fraktion den Antrag der Regierung ablehnte. Das nicht eingehaltene Versprechen einer Kompensation, widersprüchlichen Angaben zu Energiekosten und Gedächtnislücken: «So geht es einfach nicht», betonte SVP-Grossrat Joël Thüring.

«Ich fühle mich von der Regierung verschaukelt»David Wüest-Rudin, Grossrat Grünliberale

Der Antrag von Thürings Fraktion, auf die 300’000 extra zu verzichten und die Subventionen auf dem heutigen Niveau zu halten, wurde von den anderen Fraktionen indes deutlich abgelehnt. Zuspruch erhielt die Volkspartei einzig vom grünliberalen David Wüest-Rudin, der sich von der Regierung «verschaukelt» fühlt, da sie ihre Versprechungen nicht halte. «Es geht um Glaubwürdigkeit», sagte er.