Aber was ist Mystik nun eigentlich? Vereinfacht gesagt: sich selber zu erfahren. Aber nicht durch ein Umsichkreisen und dem hartnäckigen Verfolgen von dem, was man zu brauchen oder zu erreichen müssen glaubt. Sondern im Annehmen des eigenen Wesens. Dazu zählen auch Gefühle wie Trauer, Wut, Angst, Verzweiflung.

Allerdings: Sich nur beim Loslassen des Egos aufzuhalten, dieser vom Buddhismus inspirierten Methode, ist zu bemessen. Grün spricht hier von «Einswerden mit sich und dem Leben». Christliche Mystik braucht in diesem Zusammenhang immer wieder das Bild vom inneren Schatz, den es zu finden gibt. Doch jeder kann sich sein eigenes Bild skizzieren. Am Ende geht es um das heilende Erlebnis, das dieses Bild hervorrufe, so Grün.

Eine mächtige Krankheit unserer Zeit

Wer in diesen inneren Raum gelangen wolle, müsse die Dramen seines Lebens annehmen und durch sie hindurch gehen. Das sei nicht einfach. Aber einfache Mystik gebe es nicht, so wie es keine Abkürzungen zum inneren Raum gebe. Mystik bedeute nicht, «immer schöne Gefühle zu haben». Grün schlug vor, sich nicht vollumfänglich mit seinen Emotionen zu identifizieren. «Ich habe Angst, aber ich bin nicht die Angst», sagte er. «Ich verspüre Wut, aber ich bin nicht die Wut. Ich verspüre die Verzweiflung, aber ich bin nicht die Verzweiflung.»

Grün sprach auch über die Depression, eine mächtige Krankheit unserer Zeit, an der zunehmend auch junge Menschen erkranken, obwohl sie doch vor Leben sprühen sollten. «Depression», so Grün, «hat ihre Wurzeln oft in Identitätsproblemen.» Die Bilder, die jemand von sich selber macht, führen zu Erwartungen und ziehen dann Ehrgeiz, Gefühle von Abgelehntsein, Wut, Enttäuschung und Resignation nach sich. Oder Eifersucht und Ärger. Und daran erkranken die Betroffenen dann. Im eigenen inneren Raum jedoch gibt es kein Richten und Gerichtetwerden.

«Mystik ins Leben lassen»

Grün verwendete noch so einen Begriff, der von spirituellen Predigern bis zur Wirkungslosigkeit missbraucht wurde: Liebe. Aber an diesem Vortrag in der Predigerkirche war es in Ordnung. «Liebe ist mehr als eine Emotion. Sie ist Erfüllung, Entsagung, Verletzung und Vergebung», sagte Grün. Widersprüche, und hier knüpfte er an das taoistische Prinzip an, gehören zu jedem Menschen. Oder wie es der Schweizer Psychiater C. G. Jung sinngemäss sagte: Wer nicht mit der anderen Welt in Berührung kommt, der wird innerlich nie geheilt.

Wer die Mystik in sein Leben lassen möchte, muss sich mit sich und seinen Betrachtungsweisen auseinandersetzen. Und wenn er sich ändern will, so soll er die Dinge aus sich heraus reifen lassen. Das aktive Sichverändernwollen habe etwas Aggressives. Die christliche Antwort darauf sei die Verwandlung. Meditation oder Gebet könne dabei helfen.

Zum Abschluss machte Grün mit den Zuhörern ein Abschlussritual, das zeigte, wie das Annehmen von sich selber funktionieren könnte. Für die Heilung der belastenden Verletzungen. Und für ein glücklicheres Leben.