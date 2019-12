Eine Weihnachtstradition geht weiter

Es war ein besinnlicher Augenblick als an Heiligabend punkt 17 Uhr auf dem Hörnli am Fuss der grossen Treppe bei den Abdankungshallen die Posaunen ertönten und die Weihnachtsfeier auf dem Friedhof begann. Die beginnende Dunkelheit wurde vom grossen Weihnachtsbaum, Fackeln und einem Meer von Kerzen erhellt, welche an die Menge verteilt worden waren. Für viele der Anwesenden ist die Teilnahme an der Feier eine Familientradition, die schon über Generationen weitergeführt wird. Hier auf dem Hörnli fühlen sie sich an Weihnachten nahe bei den verstorbenen Familienmitgliedern.