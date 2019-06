Eine Fehlzündung führt zur Explosion

Wochenlange Tragik-Komödie

Die Führungsgremien präsentieren sich – wohl gerade weil alle Personen in irgendeiner Form von Burgener abhängig sind – als äusserst heterogen. Die Kompetenzen sind zu wenig klar definiert, die gemeinsame Richtung zum Wohle des Clubs scheint durch die Verfolgung von Partikular-Interessen immer wieder in den Hintergrund zu treten.

Anders ist nicht zu erklären, wie es zu dieser spektakulären Wende kommen konnte. Und anders ist auch die Tragik-­Komödie nicht zu erklären, die der FC Basel seit einigen Wochen aufführt. Ob Präsident, CEO (Roland Heri) oder Sportdirektor: Jeder in den drei wichtigsten Positionen hätte wissen müssen, dass man bereits mit Saisonschluss eine Entscheidung in Sachen Marcel Koller hätte treffen und – aufgrund der vorangegangenen, interpretierbaren Äusserungen – auch in jedem Fall hätte kommunizieren müssen. Mit dem, was stattdessen geschah, gab man ein höchst unprofessionelles Bild ab. Man destabilisierte nicht nur Koller massiv, sondern verunmöglichte mit dem wochenlangen Zaudern auch, dass ein allfälliger neuer Trainer als Lösung verkauft werden kann, hinter der alle Entscheidungsträger hundertprozentig stehen.

Dazu passt, dass die überraschende Streller-Personalie die einzige ist, die bereits verkündet werden konnte. Es ist weder klar, wer auf ihn folgt noch, wer am Dienstag das noch immer nicht terminierte erste Training leitet. Mitgeteilt ist nur, dass zu Wochenbeginn eine Medienkonferenz stattfinden wird.

Alte Probleme bleiben

Absehbar ist trotzdem, dass der Mann weiterarbeitet, der durch die Ereignisse der vergangenen Wochen eigentlich demontiert worden ist: Marcel Koller. Wenn es so kommt, wird er aus einer schwachen Position starten. Denn jeder weiss nun, dass sein Wirken auch auf FCB-Führungsebene aus bekannten Gründen (Fussball-Philosophie, Jugendförderung, Rückhalt in der Mannschaft) von grossen Bedenken begleitet wird.

Probleme sind damit folglich so wenige gelöst wie mit Strellers Demission. Ändern kann sich dies nur, wenn an der Führungsstruktur im Club Korrekturen vorgenommen werden. Denn die jüngste Episode hat zwei Dinge gezeigt: Der FC Basel muss den Posten des Sportdirektors so definieren, dass dessen Kompetenzen - zum Beispiel nach dem Vorbild von YB - weiter reichen als bisher. Und er braucht neue Inputs. Es wäre deshalb wichtig und richtig, wenn der neue Sportchef von aussen kommt.