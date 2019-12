Ein Unort soll zur Flaniermeile werden

Die seltsamste Strasse Basels liegt zwischen Heuwaage und Barfüsserplatz. Sie beginnt beim Heuwaage-Hochhaus und führt via Stänzlergasse zum Theatergässlein. Dort endet sie in der Düsternis einer Sackgasse. Von 1949 bis 2005 befand sich in dieser Sackgasse eine Drehscheibe, damit die Autos überhaupt wieder herauskamen.