Ein neues altes Kulturleitbild

Das Kulturleitbild formuliert drei übergeordnete Ziele, wie Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann an einer Medienorientierung vom Donnerstag sagte: Basel will mit seinem Kulturangebot weiterhin international für Aufsehen sorgen, die kulturelle Innovation fördern und in der Kulturpolitik auf der Höhe der Zeit bleiben. Diese Zielsetzungen sind nicht neu. Die Kulturverantwortlichen sagten denn auch, dass das neue Kulturleitbild auf dem bisher Erreichten und bereits Projektierten aufbaut. Dazu gehört die Museumspolitik, die mit den Betriebsanalysen und den Infrastrukturmassnahmen nach wie vor das höchste Gewicht haben wird. Stichworte dazu sind der Neubau für das Naturhistorische Museum und der angedachte Umzug des Antikenmuseums.