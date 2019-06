Wer in Basel ein Bordell eröffnen möchte, kann dies tun. Auch mitten in Wohnquartieren. Bewil­ligungspflichtig ist alleine die Umnutzung von Wohnräumen in Gewerberäume; welches Gewerbe dort dann stattfindet, ist den Betreibern überlassen. Das geht oft gut, manchmal fühlen sich Nachbarn durch einen Rotlichtbetrieb aber derart gestört, dass ihre Wohnqualität massiv be­einträchtigt wird.