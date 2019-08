Ein Hangar voller Erinnerungen

Wissen Sie, was eine Passion ist? Falls nicht, sollten Sie den 96-jährigen Werner von Arx kennen lernen. Der ehemalige Freizeitpilot hat sein Leben der ­Privatfliegerei verschrieben und sammelt seit 60 Jahren alles, was mit der Luftfahrt zusammenhängt. In einem der ältesten Hangars auf dem Euro-Airport ­befindet sich seine Sammlung, die er nun in eine Stiftung überführen möchte, weil er weiss, dass niemand ewig lebt und seine Kinder nicht den gleichen Bezug haben zum Gesammelten wie er. Der Standort sei glücklicherweise gesichert durch eine Konzession, die seit den 1950er-Jahren in seinem Besitz ist.