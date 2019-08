Ein grüner Wind weht übers Floss

Wo er denn in den Ferien gewesen sei, wollen wir vom FDP-Regierungsrat wissen. «In Genf», antwortet er und fügt eifrig an: «Mit dem Zug.» Die Antwort des Abends. Klimabewusstsein ist offenbar das Sommeraccessoire 2019, mit dem sich jeder Politiker links der SVP unbedingt schmücken will. Von keinem wird es allerdings mit solcher Demut getragen wie von Luca Urgese: «Ich war erst gar nicht in den Ferien», verkündet der Präsident der Basler FDP stolz.

Noch weniger Spass als Urgese hatte diesen Sommer wohl nur sein Grossratskollege Christian von Wartburg, der etwas weiter links steht und von den SP-Hausbesuchen erzählt, die er als Wahlkampfauftakt absolvieren musste: «Ja, das war schon ein bisschen merkwürdig, wenn wir um 10 Uhr morgens jeweils an einer wildfremden Haustür geklingelt haben ...» – «Wie die Zeugen Jehovas!», quäkt Jenni dazwischen und kriegt prompt einen Lachanfall. – «Ihr macht doch jetzt auch Hausbesuche», entrüstet sich von Wartburg. «Das habt ihr von uns abgeschaut.» – «Nicht ganz», korrigiert SP-Vize­chefin Kerstin Wenk vom Stehtischchen nebenan, «die FDP geht nämlich nur zu Leuten, die ihr wohlgesinnt sind.» Während die SP ganz mottogetreu bei allen statt bei wenigen klingelt.

Im wohligen Umfeld ihrer Genossen finden wir Shootingstar Tanja Soland, die als Einzige zu ihrem CO2-Verschleiss steht. Sie war im Sommer wieder einmal in Namibia unterwegs. Wieder einmal allein, denn Soland reist gerne solo. Das Gerücht hält sich hartnäckig, sie habe einmal einen Mann mitten in Afrika einfach stehen lassen, weil es «nicht so ganz passte».

Wir lassen die Sozialdemokraten Cüpli trinken und wenden uns einem Eindringling aus dem Baselbiet zu, der sich durch die Menge schiebt: Regierungsrat Isaac Reber fühlt sich pudelwohl inmitten der Basler Politprominenz. Er ist eben erst aus Neapel zurückgekehrt und will uns unbedingt diesen «italienischen Ferrari auf Schienen» zeigen, mit dem er dorthin reiste.

Zunehmend genervt scrollt er durch seine Handygalerie und flucht dann: «Da sind überall nur Bilder von Krattigers Hund zu sehen.» Gastgeber Krattiger und Reber verbindet nämlich eine tierische Freundschaft: Beide sind stolze Kleinhund­besitzer. «Bald sehen wir uns alle vier an der Rheingasse zu einem Gipfeltreffen», erzählt Reber begeistert, «dann lernt sein Mr. Brown endlich mal meinen Pudel kennen!»

Wäre der Basler Gesundheits­direktor Lukas Engelberger doch nur an derart exklusive bikantonale Gipfeltreffen eingeladen. Dann hätte er vielleicht nicht wie ein geprügelter Hund aus der gescheiterten Spitalfusion hervorkriechen müssen. Doch solche Zeiten sind längst vergangen. An diesem Abend treffen wir einen strahlenden Engelberger. Nicht einmal sein neuer Arbeitsort gleich neben der BaZ kann seine Laune trüben: «Dann könnt ihr zuerst bei uns vorbeischauen, bevor ihr wieder Mist schreibt!» Neben Engelberger steht ­Erziehungsdirektor Conradin Cramer, der konstant wiederholt, dass Basler Schüler nicht per se «dumm» seien, sondern einfach nur ihr Deutsch zu schlecht sei.

Dazwischen finden wir Nadine Gautschi, die vielleicht baldige Kollegin der beiden. Sie ist erfreut, dass man sie nun zumindest ein bisschen kennt in der Stadt, und hat auch den bürgerlichen Schulterschluss mit Engelberger und Cramer für die Kamera schon voll drauf. Die traute Dreisamkeit hält nicht lange an – innert Sekunden hüpft Baschi Dürr herbei, der ebenfalls mit aufs Foto will. Es ist ein Viererticket – ja, wir habens begriffen.

Langsam dunkelt es über dem Rhein, der Wein fliesst, das Bier auch, und Sarah Wyss lässt sich über die sexistische Klatschberichterstattung der BaZ aus: «Immer schreibt ihr darüber, wie die Frauen angezogen sind.» Elisabeth Ackermann, die neben ihr steht, stimmt ihr heftig nickend zu. Wyss doppelt nach: «Es wird ja auch nicht über knackige Männerhintern berichtet.» Was sie weitaus interessanter finden würde, fügt sie hinzu. An dieser Stelle wird es Ackermann zu schlüpfrig, und sie macht sich schnell vom Acker.

Michael Bahnerth, der die BaZ-Klatsch-Kolumne vor Jahren wiederbelebt hatte, kann die Kritik von Wyss zwar nachvollziehen, ist jedoch untröstlich: «Ich hätte ja über knackige Männerärsche geschrieben», sagt er und hebt entschuldigend die Hände, «aber die Einzigen, die dieses Kriterium erfüllen, sind mein eigener und der des Fotografen.»