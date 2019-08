Ein Greif, ein Brunnen und eine Zunft

VERBUNDEN MIT DER ZUNFT IST AUCH DER WUNDERSCHÖNE BRUNNEN, DER IN DIESER STRASSE PLÄTSCHERT. Der Brunnen trägt ebenfalls den Zuftnamen. Und manchmal – bei besonderen Anlässen – sprudelt hier zum Apéro Weisswein aus den Röhren. Doch Achtung – nicht zu ­verwechseln mit dem Hypokras am Münsterbergbrunnen!

NUN UNSERE FRAGE – WIE HEISST DIE STRASSE, WO MAN ZUNFT UND BRUNNEN SOWIE DEN GREIF SEHEN KANN?

WIR SUCHEN DEN VIERTEN (4.!) BUCHSTABEN.

Und das ist ein:

Voilà – der Sprossenspruch 2019 ist somit glasklar.

Man kann ihn per Mail an «gewinnen@baz.ch» schicken. ODER PER POSTKARTE AN:

Basler ZeitungSOMMERSPROSSENPostfachCH – 4002 BASEL

Einsendeschluss ist Sonntag, 18. August. In der BaZ-Ausgabe vom 21. August werden wir die Gewinner publizieren.

UND DRÜCKEN IHNEN ALLEN SCHON MAL DIE DAUMEN!