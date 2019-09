Ein Graffiti macht Probleme

Seit mehr als einer Woche stehen die Sanierungsarbeiten am Graffiti im Gerbergässlein 9 still. Das Bau- und Verkehrsdepartement hat einen Arbeitsstopp verhängt. Andy Ibach, Initiant des Wandgemäldes und Besitzer des Restaurants l'Unique, das sich vis-à-vis des Graffiti befindet, ist darüber verärgert. Am vorletzten Dienstag hatte er ein Gerüst aufstellen lassen, um das Wandgemälde, das Rockgrössen der Welt darstellt, zu restaurieren. Denn das seit vielen Jahren existierende Graffiti mit Konterfeis von Musikern wie Jimi Hendrix, Amy Winehouse, den Beatles und den ­Rolling Stones ist für ausländische Touristen ein beliebtes ­Fotosujet.