«Ein Alltag muss noch möglich sein»

Haben Sie persönlich Angst vor dem Coronavirus?

Nein. Ich habe aber Respekt vor der Aufgabe, vor der wir stehen. Es gilt, diese aussergewöhnliche Situation gut zu bewältigen.

Warum hat Basel-Stadt so viel strengere Regeln eingeführt als andere Kantone?

Basel-Stadt ist im ungewöhnlichsten Moment von dieser ­Verschärfung letzte Woche getroffen worden. Ausgerechnet am Freitag vor der Fasnacht erliess der Bundesrat diese Verordnung. Wir mussten die Fasnacht absagen und in der Konsequenz dafür sorgen, dass es nicht grosse Veranstaltungen mit mehreren Hundert Menschen in einem Raum gab. In wenigen Stunden musste eine Praxis entwickelt werden. Wir nahmen den Erlass des Bundesrats ernst und setzten ihn um. Mit unseren Empfehlungen liegen wir im schweizerischen Durchschnitt gut. Andere Kantone gingen weiter. Wir entschieden im Zweifel zum Schutz der Gesundheit.