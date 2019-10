E-Trottis von Lime sind nach Problemen wieder am Start

Über den Relaunch informierte am Donnerstag die Firma Lime. Das Unternehmen übernimmt das Warten, Aufladen und die Bereitstellung der E-Trottinetts. In Zürich betreibt Lime 300 E-Trottinetts. In Basel sind es deren 250.

«Wir haben uns die notwendige Zeit genommen, um den Neustart vorzubereiten», lässt sich Lime-Geschäftsführer Estuardo Escobar in einer Mitteilung zitieren. Das neue Modell sei bereits seit einem Monat in Zürich im Einsatz. Auch dort waren die E-Trottis vorübergehend eingezogen worden.