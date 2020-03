«Du siehst schon so saudumm aus. Geh endlich weg!»

Erst wenige Stunden ist es her, seit am frühen Montagmorgen im Kanton Baselland der Lockdown in Kraft getreten ist. Dass viele Menschen in der Region nicht die Absicht haben, in den nächsten Wochen innerhalb ihrer vier Wände zu versauern, zeigt sich kurze Zeit später auf dem Migros-Areal beim Dreispitz in Basel. Eine Blechlawine ergiesst sich durch die drei Schranken auf den riesigen Parkplatz. Dieser füllt sich schnell: So viele Menschen wie an diesem Montag hat es selbst an einem normalen, krisenfreien, Samstag selten. Nur die wenigsten Autos haben ein BS-Kennzeichen.