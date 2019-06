Dieses Video sorgt in Riehen für rote Ohren

Ein Video beschäftigte am Dienstag den Riehener Gemeinderat. Eine Gruppe Jugendlicher hatte ein provokantes Video als Teaser für das HillChill-Openair in Riehen gedreht. Nach Medienberichten am Montag war die Aufregung im beschaulichen Riehen gross. Schuld sind einige explizite Aufnahmen im Filmchen. Die jugendlichen Laiendarsteller mimen in bester Punkrock-Tradition Prügel-Szenen, zerstören Dinge und simulieren (bekleidet!) Sex-Szenen in Tiermasken. Ein Sakrileg im Bibelgürtel in Basels Nordosten.