Diebesgut in Reisekoffer entdeckt

Am französischen Bahnhof (SNCF) in Basel fanden Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) verschiedene elektronische Artikel. Diese hätten sich im Reisekoffer eines Algeriers befunden.

Diebesgut

Der 25-jährige Algerier habe mit dem Zug das Land in Richtung Frankreich verlassen wollen. In seinem Reisekoffer hätten sich jedoch rund 25 Mobiltelefone, 2 Tablets und 2 Notebooks, welche allesamt in Plastiksäcke verpackt waren, befunden.

Bei der näheren Überprüfung habe sich in der Folge herausgestellt, dass mehrere der Artikel gestohlen waren. Der Mann wurde mit der gestohlenen Ware der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben.