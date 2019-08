Die Wirtschaft fürchtet einen «Schwexit»

Sie gab zu verstehen, dass mit dem Rahmenabkommen nur fünf von 120 Abkommen mit der EU betroffen seien. Die EU habe in der Vergangenheit deutlich ­gemacht, dass diese Abkommen einen Rahmen benötigen würden. Weitere Einzelabkommen nach bisheriger Doktrin kämen nicht mehr infrage. «Das Erpresserische der EU stört mich», ­sagte Rühl. Es blieb ihre einzige Kritik an der Europäischen Union an diesem Abend.

An der gut besuchten Veranstaltung spielte Gerhard Zickenheiner, Mitglied des Deutschen Bundestages (Bündnis 90/Die Grünen), den Ball an die Schweiz zurück. Ein solches Abkommen sei nämlich 2001 von der Schweiz vorgeschlagen worden, sagte er. Auch er machte klar, dass nun daran kein Weg mehr vorbeiführe. «Was würde der britische Premierminister Boris Johnson mit der EU machen, wenn diese im Fall der Schweiz nachgeben würde?», fragte er und verwies auf eine besondere historische Konstellation, die keinen weiteren Spielraum für Verhandlungen offenlasse. Das Rahmenabkommen sei ohnehin «keine Tüte mit der Aufschrift Überraschung», da permanent kommuniziert wurde. Die Haltung des Bundesrats stosse deshalb aktuell auf grosses Unverständnis in der EU.

Passende Hufeisen

Um einen Erosionsprozess zu verhindern, benötigen die bilateralen Verträge ein Update, ­sagte Eric Scheidegger, stell­vertretender Seco-Direktor. Zum Beispiel stehe die gegenseitige Anerkennung von Normen auf dem Spiel. Bereits im nächsten Jahr könnte deshalb die Medizinaltechnik den Anschluss an den europäischen Markt verlieren. Wie wichtig gleich lange Spiesse mit der EU sind, betonte auch Syngenta-Sprecherin Regina Ammann. Der Marktanteil ihres Unternehmens liege in der Schweiz bei 0,2 Prozent, jener der EU aber bei 48 Prozent. Bei einem Nein würde es deshalb «viel schütteln», sagte sie.

Noch deutlicher wurde der Vorsteher des Departements für Wirtschaft und Soziales in Basel, Christoph Brutschin. «Ein Drittel des schweizerischen Bruttoinlandprodukts stammt von der exportgetriebenen Basler Life-Sciences-Branche», sagte er. 35000 Grenzgänger seien hier beschäftigt. «Die Basler Regierung steht deshalb ohne Wenn und Aber hinter dem Rahmenabkommen», sagte er. Sofern man wolle, gebe es bei den vielen echten und den vermeint­lichen Pferdefüssen passende Hufeisen. Wer das Rahmenabkommen verdamme, solle Alternativen aufzeigen.

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi blieb eine Antwort schuldig, aber auch er wehrte sich nicht grundsätzlich gegen ein Rahmenabkommen. Allerdings komme es auf dessen Inhalt an, und es dürfe nicht dazu führen, dass EU-Recht automatisch übernommen werden müsse. Dem ­widersprach Zickenheiner unter Applaus. Kein Drittland habe nämlich so gute Konditionen mit der EU ausgehandelt wie die Schweiz.