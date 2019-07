Die Villa für Ja-Sager

Im Rahmen des diesjährigen Swiss Location Awards haben in den letzten Wochen mehr als 8500 Eventveranstalter und Besucher sowie eine unabhängige Fachjury die besten Locations der Schweiz ausgezeichnet. Nominiert waren mehr als 500 Hotels, Restaurants, Kongress- und Eventlocations aus der ganzen Schweiz. Die historische Villa Merian mit ihrem englischen Garten haben die Beurteilenden auf Platz 10 in der Kategorie Hochzeitslocations gesetzt.

74 Hochzeiten in diesem Jahr

Gemäss Simon Kohler, Geschäftsführer und Gastgeber der Villa Merian, ist die Auszeichnung «eine grosse Freude und zugleich ein wichtiges Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für alle Beteiligten». Und Bettina Hamel, Geschäftsführerin der Merian-Gärten, ist stolz, dass «so viele Paare in den Merian-Gärten heiraten und sie so zu einem wichtigen Erinnerungsort in ihrer Lebensgeschichte machen».

Allein in diesem Jahr seien bis jetzt 74 Hochzeiten aufgeführt, sagt Nadja Borer von der Berest-Gruppe – «Tendenz steigend, weil wegen der bereits aus­gebuchten Samstage auch die Freitage vermehrt gefragt sind».

Viele der Hochzeitspaare seien aus der Region, so Borer. «Aber es gibt auch Paare aus Zürich und der Ostschweiz.» (hei)