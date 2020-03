Die Uni Basel bleibt geöffnet

Dem ist nicht so, wie aus einer Mitteilung der Rektorin Andrea Schenker-Wicki an ihre Studenten vom Donnerstag hervorgeht, die der BaZ vorliegt: Der Vorlesungsbetrieb gehe regulär weiter, so die Hauptaussage. «Vorlesungen sind nicht Veranstaltungen im Sinne der am Freitag, 28. Februar, erlassenen Verordnung des Bundesrats», habe der Kantonsarzt von Basel-Stadt der Universität bestätigt.

Aus diesem Grund habe die Universitätsleitung entschieden, dass der universitäre Betrieb bis auf Weiteres regulär weitergeführt werde. «Ausgenommen von dieser Regelung sind Veranstaltungen der Universität Basel, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind und bei denen die anwesenden Personen darum teilweise nicht bekannt sind», schreibt die Rektorin weiter. Damit sind beispielsweise Antritts- oder Ringvorlesungen gemeint. Externe Besucher, die nicht an der Universität Basel eingeschrieben seien, bräuchten eine Extrabewilligung des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt, um an einer Veranstaltung teilzunehmen.

Bibliothek-Verbot für gewisse Studenten

Die Sicherheitsabstände in der Uni-Bibliothek wurden mittlerweile wieder aufgehoben, teilt Rektorin Andrea Schenker-Wicke den Studenten weiter mit. Allerdings dürfen nur Studenten die Bibliothek betreten, die sich in den vergangenen 14 Tagen in keinem Gebiet aufhielten, das vom Coronavirus besonders stark betroffen ist. (gemäss BAG) «Keinen Zutritt haben zudem Personen, die mit einer bestätigten erkrankten Person engen Kontakt hatten und/oder grippeähnliche Symptome aufweisen.»

Als zusätzliche Vorsichtsmassnahme stellt die Universität zusätzliche «Abfalleimer mit Deckel auf, in denen Papiertaschentücher entsorgt werden können». Dies auf Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit.