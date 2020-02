Die türkische Kostümschneiderin und die «Spatzehirnis»

Azra nahm einen Schluck vom dampfenden Tee. Sie hatte ihn mit drei Löffeln Honig gesüsst.

Dann schaute sie zum Foto auf dem Buffet: ihre Eltern. Fein gerahmt. Schmal. Aber Silber. Davor: eine getrocknete Rose. Und eine flackernde Kerze.

«Ich darf nicht krank werden, Ana – die Kleider müssen fertig sein. Es ist ihr grösstes Fest!»

DIE MUTTER LÄCHELTE VERSTÄNDNISVOLL. SO WIE SIE IMMER VERSTÄNDNISVOLL GELÄCHELT HATTE. DER VATER SCHAUTE GRIMMIG – ALS MACHTE IHM WIEDER DIE MILZ ZU SCHAFFEN.

Vor fünf Jahren waren beide hintereinander – dies innerhalb von zwei Monaten – gestorben. Sie wollten in Bursa begraben werden. Azra war mit ihren beiden Brüdern jetzt alleine in diesem Land, das ihnen nicht mehr so kalt und grau vorkam wie damals, als sie mit ihren Eltern in die Stadt am Rhein gezogen waren.