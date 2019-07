Die schönsten Basler Badis

Der Streifzug durch Basels Gartenbäder führt zunächst ins Frauenbad Eglisee. Dieses hat in den vergangenen Jahren immer wieder zu reden gegeben. Musliminnen aus dem Elsass sind aufgefallen, weil sie in ihren Burkas im Frauenbad sassen, teilweise in Kleidung badeten und in Gruppen, darunter grössere Kinder, Picknicks abhielten. Das Sportamt entschärfte die Situation, indem es zusätzliche Kleider- und Baderegeln erliess.