Die Rhyschänzli-Gruppe kämpft, doch der Expansionsgeist ist ungebrochen

An heissen Tagen ist die Kasernen-­Buvette «graagled» voll. Kunden stehen in langer Reihe, sie scheuen weder Preise noch Warten, die Atmosphäre am Rhein ist zu verlockend. Die Rhyschänzli-Gruppe betreibt diese Buvette seit über acht Jahren, und es wird die zweitletzte Saison für sie sein. Dann wird die Milch ­versiegen. Die Milch, die in ­weniger gut florierende Betriebe der Rhyschänzli-Gruppe wie das «Strada 4058» geflossen ist.