Die Regierung zeigt Emotionen

Die Basler Regierung hat kürzlich im Fotostudio für eine offizielles Regierungsfoto posiert. Das dabei per Photoshop gebastelte Bild wurde in den regionalen Medien zum Teil heftig kritisiert. Entstanden ist nämlich ein Bild, dass wohl Seriosität ausdrücken sollte, am Ende aber vor allem eine Botschaft transportierte: Wir sind die acht Langweiler vom Rathaus. Oder wie es Christian Keller, Chefredaktor von «Prime News», formulierte: «Die ganze Szenerie wirkt unecht und surreal, man macht sich ernsthaft Sorgen über den Zustand der Regierung.» Keller forderte in seinem Kommentar mehr Natürlichkeit und Authentizität bei dieser jährlichen Pflichtübung der Regierung.