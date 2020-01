Die raue Stimme des Drummeli ist zurück

Sie sitzt im Schmalen Wurf am Fenster vor einem Pfefferminztee. Und ihre Stimme ist noch ­etwas rauer als sonst.

Strouppi ist erkältet. Das verträgt sich nicht so gut mit den Proben für das Charivari. «Doch das wird schon wieder», sagt sie gut gelaunt. Vergangenen Sommer hatte Charivari-Produzent Erik Julliard telefonisch Kontakt zu ihr aufgenommen und gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, in den Rahmestiggli der ­Vorfasnachtsveranstaltung mitzuspielen. Sie war überrascht. Seit 32 Jahren lebt sie weit weg von Basel: in Portugal, in einem Haus in der Algarve. Dort, in einer ländlichen Gegend, unternimmt sie täglich lange Spaziergänge mit ihren beiden Hunden.