Die Predigerkirche ist ausgelastet, aber nicht überlastet Der Kanton Basel-Stadt prüft die Test-Kapazität laufend. Im Moment ist keine Ausweitung geplant. Alessandra Paone

Die Predigerkirche ist zum Corona-Testzentrum umfunktioniert worden, um die Notfallstation im Universitätsspital zu entlasten. Christian Jaeggi

In der Basler Predigerkirche, die als Corona-Testzentrum umfunktioniert wurde, hat der Druck in den letzten zwei bis drei Tagen abgenommen. Dies bestätigt der Sprecher des Universitätsspitals Basel (USB), Nicolas Drechsler, auf Anfrage. Eine Person, die sich dort auf Covid 19 testen wollte, berichtete der «Basler Zeitung», am Dienstag ein praktisch leeres Zentrum vorgefunden zu haben. Das erstaunt Drechsler wiederum, er spricht von einer «glücklichen Momentaufnahme.» Vielleicht sei dieser Eindruck auch entstanden, weil der Durchlauf in der Predigerkirche nahezu industrialisiert aufgebaut sei und es deshalb zügig vorangehe.